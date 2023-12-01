Киев не получит ничего: США направляют деньги на Украину, но они остаются в США

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Washington Post: большая часть помощи Украине остается в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Крупная схема подпитывает экономику Штатов, но выглядит, как мошенничество небывалых размеров.

Стало известно, куда на самом деле идут деньги США для Украины. Как пишет американское издание Washington Post, 90% средств, одобренных Конгрессом для ВСУ — а это более 60 миллиардов долларов — останутся в Штатах.

Киев вообще не получает деньги напрямую: по факту они вливаются в американские заводы по производству нового оружия или ремонт старого, которое передается из американских запасов.

Такая политика играет на руку США: по всей стране увеличивается число рабочих мест, а малый бизнес сотрудничает с оружейными предприятиями и получает новые возможности на рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны уже физически не могут поддерживать Украину.

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