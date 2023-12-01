Киев не получит ничего: США направляют деньги на Украину, но они остаются в США
Washington Post: большая часть помощи Украине остается в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru
Крупная схема подпитывает экономику Штатов, но выглядит, как мошенничество небывалых размеров.
Стало известно, куда на самом деле идут деньги США для Украины. Как пишет американское издание Washington Post, 90% средств, одобренных Конгрессом для ВСУ — а это более 60 миллиардов долларов — останутся в Штатах.
Киев вообще не получает деньги напрямую: по факту они вливаются в американские заводы по производству нового оружия или ремонт старого, которое передается из американских запасов.
Такая политика играет на руку США: по всей стране увеличивается число рабочих мест, а малый бизнес сотрудничает с оружейными предприятиями и получает новые возможности на рынке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны уже физически не могут поддерживать Украину.
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