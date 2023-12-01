«Вернулась к родному цвету»: почему Зоя Яровицына внезапно сменила имидж

Блондинка в джинсах и подростковой толстовке превратилась в брюнетку, надела пиджак и очки. Но к модным платьям и женственным образам знаменитость все еще не готова.

Звезда «Женского стендапа» Зоя Яровицына рассказала о решении сменить имидж, комплексах по поводу внешности и своем отношении к красоте в интервью телеведущей Юлии Меньшовой. Прежде на экранах и в реальной жизни комик выглядела, по собственным словам, как подросток — джинсы, кроссовки, свитер, футболка или толстовка. Стиль в целом и остался расслабленным, но в нем появились нотки элегантности — пиджаки, сложный крой, лаконичные очки. И яркий блонд сменился натуральным темным оттенком волос. Что же произошло и для чего перемены?

«Возраст — что случилось. Очень устала каждые две недели краситься, обесцвечиваться, очень быстро растут волосы. Я думаю, может быть, еще дело в том, что я в терапии како-то время уже. И в какой-то момент я перестала себя воспринимать блондинкой, потому что это неестественный цвет, это не я. И вот сейчас я вернулась к родному цвету», — поделилась Яровицына.

Очки — просто результат желания обзавестись изящным аксессуаром. По словам Зои, она пришла в магазин оптики за «нулевками», то есть очками с линзами 0 диоптрий, которые для красоты и дополнения туалета. Но сотрудники предложили заодно проверить зрение. И оказалось, уже есть близорукость. «Примерив» подходящие линзы, артистка удивилась — ах, вот как четко нужно видеть!

Терапия, направленная на борьбу с выгоранием и негативным отношением к себе, сподвигла Яровицыну на обращение к стилисту. Оставаться в неполные 35 лет подростком внешне ей уже не хотелось, нужно было найти новый образ. Однако рафинированные женственные образы пока звезде не по плечу. И на вопрос Меньшовой — а как же платья? — она рассмеялась и заявила, что стилист оказался не всемогущим. Принять себя в платье Зоя пока не в состоянии.

«Платья — ну он же не волшебник, чтоб меня в них одеть, он же просто стилист», — смеется она.

Комплексы по поводу внешности — распространенная проблема и среди женщин, и среди мужчин. И Зоя Яровицына не стала исключением. По ее словам, мама со смехом рассказывала, как считала девушку откровенно страшной до ее полутора лет, абсолютно некрасивым ребенком. Возможно, и это повлияло на самооценку, рассуждает комик. Однако еще в детстве она поняла, что пробиваться к успеху придется умом — сверстники прямо указывали на недостатки, мальчики не хотели встречаться и не пытались придумать более гуманную причину ля отказа.

Участие в школьном конкурсе красоты подтвердило предположение. Брать этот мир придется чем угодно, но не милым личиком. О своей внешности Зоя часто шутит в стендапе. Как и большинство ее коллег. Одни смеются над своим лишним весом, другие над образом «пацана», третьи над возрастными изменениями. Так, полагает Яровицына, женщины из сферы юмора прорабатывают комплексы.

«Так устроена психика — больше всего себя волнуешь ты. И тогда ты с себя снимаешь эту тревожность. Я пошутила, все посмеялись, и в какой-то момент ты это отпускаешь. И теперь можно еще о чем-то поговорить», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о законах комедии — о чем можно и нельзя шутить стендаперам в разных странах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.