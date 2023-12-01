В Венгрии раскритиковали предложение ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Глава МИД Венгрии осудил идею блокировать передвижение дипломатов из России в ЕС

В Венгрии раскритиковали предложение ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres

Читайте нас в: Дзен Новости

Инициатива с запретами для дипломатов только усугубит политическую ситуацию.

Инициатива Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза не является разумной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям».

«Роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом. Конечно, всегда легко говорить с теми, с кем ты согласен на 100%», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что дипломатия для того и существует, чтобы разговаривать даже по тем вопросам, по которым есть разногласия. Он также отметил, что Венгрия не поддерживает идеи, которые могут ограничить дипломатическую активность.

«Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге. У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным», — заметил Сийярто.

Ранее Чехия выдвинула предложение на обсуждение в Евросоюзе ограничить передвижение российских дипломатов по странам, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова ответила на запрет летать над Болгарией.

-5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.58
-0.30 96.88
-0.77
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года

Последние новости

7:00
Вечная тема: почему Зоя Яровицына и ее коллеги жестоко высмеивают мужчин
6:36
Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил инвесторов года
6:20
Власть стихии Воды: прогноз Таро на декабрь 2023 года
6:00
«Орлан» сверху видит все: лучшее видео из зоны СВО за день
5:40
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года
5:28
В Венгрии раскритиковали предложение ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Сейчас читают

Повар раскрыла секрет идеального салата оливье
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Успеть до Нового года: 5 знаков зодиака ждет невероятная удача в декабре 2023

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд