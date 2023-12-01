Атаманом будешь? SHAMAN присвоили казачий чин Есаула

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 15 0

SHAMAN присвоили казачий чин Есаула

Атаманом будешь? SHAMAN присвоили казачий чин Есаула

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Фото официального документа появились в нашем распоряжении.

Ярославу Дронову (известный исполнитель SHAMAN — Прим.ред.) присвоили казачий чин Есаула. Об этом стало известно 5-tv.ru вместе с фотографиями документов.

Ярослав Дронов получил официальный документЯрослав Дронов получил официальный документ. Фото: 5-tv.ru

Ему выдали официальный документ, с 22 ноября певец официально стал казаком. Дронова записали во Всевеликое Войско Донское, где атаманом служит С. А. Баландин.

Ярослав Дронов получил официальный документЯрослав Дронов получил официальный документ. Фото: 5-tv.ru

Недавно втор и исполнитель SHAMAN в рамках своего грандиозного тура «Я русский» возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке. И это не просто красивый жест — 14 ноября исполнилось 760 лет со дня смерти великого полководца, и на монументе есть цитата из песни артиста «Встанем».

Ранее 5-tv.ru поделились кадрами с события.

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