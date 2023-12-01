Атаманом будешь? SHAMAN присвоили казачий чин Есаула
SHAMAN присвоили казачий чин Есаула
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Фото официального документа появились в нашем распоряжении.
Ярославу Дронову (известный исполнитель SHAMAN — Прим.ред.) присвоили казачий чин Есаула. Об этом стало известно 5-tv.ru вместе с фотографиями документов.
Ярослав Дронов получил официальный документ.
Ему выдали официальный документ, с 22 ноября певец официально стал казаком. Дронова записали во Всевеликое Войско Донское, где атаманом служит С. А. Баландин.
Ярослав Дронов получил официальный документ.
Недавно втор и исполнитель SHAMAN в рамках своего грандиозного тура «Я русский» возложил цветы к памятнику Александру Невскому в Липецке. И это не просто красивый жест — 14 ноября исполнилось 760 лет со дня смерти великого полководца, и на монументе есть цитата из песни артиста «Встанем».
Ранее 5-tv.ru поделились кадрами с события.
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