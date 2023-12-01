Балерина об отношениях с мужчинами — «От любви Волочковой вешаются в „Матросской тишине“»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 37 0

Волочкова не поддерживала связь с экс-возлюбленным Кузнецовым

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка призналась, что давно не поддерживала связь с экс-возлюбленным Сергеем Кузнецовым.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова давно не поддерживала связь с Сергеем Кузнецовым, но знала, что его жена до сих пор ревновала его к балерине. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru балерина рассказала на «СуперХитШоу», прошедшем в столичном клубе VK GIPSY.

Анастасия Волочкова удивляется, почему о Сергее Кузнецове спрашивают именно ее, а не родных мужчины: жену, сына или мать. Тем более, что близкие отношения с ним были весьма непродолжительными и закончились два года назад.

«Меня мужчины носят как хрустальную вазу на руках. А после меня… Я могу сказать: я — эталон, все остальные женщины — это кошелки, судя по тому, что происходит. Я могу вам сказать одно: от любви Анастасии Волочковой даже вешаются в «Матросской тишине“», — признается артиста.

Что касается причин, по которым Кузнецов попал в СИЗО, у Волочковой есть своя версия событий, рассказанная ей самим мужчиной.

«Говорил, что его жена Настя, с которой он разводится, она приревновала к тому, что он не удалил фотографии наши с ним с мальдивского отдыха. Как я за свой счет тогда привезла. И все», — рассказывает Волочкова.

Артистка говорит, что была знакома с Кузнецовым всего две недели и сама связь с ним не поддерживала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова резко ответила на слухи о долгах.

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