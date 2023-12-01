Очередной дебош в Таиланде: Гуф раскрыл всю подноготную грандиозного скандала

После официального расставания с молодой женой рэпер будто «слетел с катушек».

Эмоциональные качели, на которых прокатились Гуф, две его экс-супруги, а также все их подписчики, казалось, позади. Рэпер и его последняя жена Юлия Королева официально развелись, даже несмотря на попытку модели удержать супруга от грандиозного позора. Уже позже Алексей Долматов записал грандиозное разоблачение, которым спровоцировал нешуточный скандал: в нем он обвинил Королеву в измене, а заодно рассказал о потасовке. Кто прав и кто виноват в этой истории — разбирается 5-tv.ru.

Приключения блудного рэпера в Таиланде

Буквально на днях бывшая супруга рэпера Гуфа, модель и блогер Юлия Королева приехала с дочерью в Таиланд: на Пхукете модель обитает уже не первый год после расставания с блогером. Планировалось, что именно там Королева переведет дух после официального расторжения брака. Однако не прошло и суток, как Гуф словно чертик из табакерки возник перед съемными апартаментами Юлии, да еще и не с пустыми руками. Окончательно потерявший тормоза рэпер колотил в дверь кулаками, снимал свой поступок на телефон и требовал, чтобы экс-супруга вышла к нему на очную ставку.

Позже в соцсетях появилось официальное обращение Долматова, в котором он заявил: чтобы решить эту проблему, он призвал свое альтер-эго по имени Алик. То ли бунтующая натура Гуфа вырвалась наружу, то ли у рэпера случился новый приступ, но Долматов выложил в микроблог исповедь, в которой обвинил экс-жену в измене и даже назвал имя потенциального любовника. По его словам, виновным в семейном разладе неожиданно оказался некий Михаил, который по совместительству оказался другом Гуфа.

Не найдя способа привлечь к себе внимание лучше, Долматов спровоцировал разборки с оппонентом. Завершилась история тотальным избиением: Михаил призвал на подмогу своих товарищей, которые быстро уложили на землю всех друзей Гуфа. Сам рэпер, пока избивали его друзей, снимал весь процесс на камеру телефона, а позже выложил компромат в соцсети. Взбешенному музыканту ничего не оставалось, как записать видеообращение, в котором он расставил все точки над I. Оказалось, что потасовка закончилась травмами: сам Гуф отделался царапинами, а вот одному из товарищей встать с земли помогали неравнодушные.

«Че, назвать твое имя? Назвать твое имя на всю страну? Мы только что получили *** от пацанов *** Юли Ковпак. Это вот Миша подтянул таких бойцов. Юля, ты будешь **** (выхватывать — Прим.ред) до конца своих дней. Жди трек за треком! Жди нашего фидбека», — пригрозил Гуф бывшей жене расправой.

Провокация не удалась

После того, как разоблачение не произвело оглушительного эффекта, Гуф решил пойти по проторенной дорожке. В соцсетях Долматов решил выдвинуть бывшему другу ультиматум: либо тот платит ему несколько миллионов, либо Алексей опубликует на своего товарища компромат.

«Я смогу скинуть видео в интернет, где меня втаптывают в землю. Он мне говорил, что моя жена *** у него до того, как я ее целовал. Ты очень сильно об этом пожалеешь! Ты *** Лешу Гуфа. Про эту *** я даже говорить не буду. Дочка, да, крутая. Я потом поговорю с ней, когда она вырастет», — откровенничал Гуф.

Про названного любовника бывшей жены Гуф рассказал немногое: мужчина известен делами вне закона.

«Я ему писал — я готов вот за такую-то сумму замолчать. Он занимается обналом. Вот я интриган! Миш, а дай номер своей жены? Или ты мою не веселил что ли?» — вызвал на очередную очную ставку оппонента он.

Дочь не от Гуфа

Не сумев добиться хоть какого-то вменяемого ответа от бывшей супруги, Долматов пустился во все тяжкие. В соцсетях рэпер записал новый видеоролик, в котором рассказал, чем, по его мнению, зарабатывает Юлия, а заодно прямо заявил — он долгое время подозревал, что девушка родила дочь Тину не от него.

«Дочь родила она мне. Я делал два теста ДНК. Это моя дочь. Идите обе *** с пляжа. Отдайте ключи от виллы. Вырастите обе сначала, потом поймете, какого мужика потеряли», — откровенничал Гуф, а позже пообещал «вернуть себе дочь как-нибудь».

В довершение рэпер внезапно заявил, что дарил бывшей супруге поддельные украшения, причем покупал их ровно там же, где и сама Королева.

«Давайте все массово достучимся до матери моего ребенка. Я с первого дня понял, что она *** (не самый лучший человек — Прим.ред). Что бы вы сделали, если бы ваша жена спала с вашим лучшим другом, который привозит вам деньги?» — со слезами на глазах жаловался он.

Лишение родительских прав?

Теперь Юлия Королева намерена лишить бывшего супруга права общения с дочерью. По словам самой модели, маленькая Тина пребывает в полном шоке от выходок звездного папаши. Девочка несколько суток плакала без остановки, пока ее отец пытался вломиться на виллу и угрожал расправой своей семье.

«Я не могу молчать, потому что ситуация выходит из-под контроля. В данный момент я и Тина прячемся далеко на окраине острова от этого человека. Мы не можем никак повлиять на него — он угрожает моей жизни, жизни Тины. Он приходил в наш дом, вы все видели эти ролики. У него было оружие, он стучался, искал нас по всему острову», — рассказала она.

Бывшая рэпера считает, что он оклеветал ее, рассказал о ней жуткие вещи. В то время как сам нашел какого-то странного юношу и сейчас активно с ним общается. Зачем Гуфу такая дружба она понять не может.

«В данный момент у меня температура 39, подозрение на ковид, я не могу оставить ребенка и уехать в госпиталь. Что произошло за время, пока он был здесь? Что он употреблял и что с ним случилось — я не понимаю. Потому что в Москве наше общение складывалось хорошо. По возвращении домой я подаю в суд, чтобы лишить его родительских прав. Это хочу заявить во всеуслышание, потому что терпеть это больше не могу», — сообщила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, получится ли у бывшей жены Гуфа лишить его родительских прав.