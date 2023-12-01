Бывшая жена Гуфа хочет лишить рэпера родительских прав

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева сообщила о намерении лишить экс-супруга родительских прав. Как написала модель в соцсетях, причиной тому стало неадекватное поведение рэпера Алексея Долматова.

Супруга буйного рэпера сообщила подписчикам, что очень плохо себя чувствует, но не может отправиться в больницу из-за опасений за дочку.

«Что произошло за время, пока он был здесь, что он употреблял и что с ним случилось — я не понимаю. Потому что наше общение как родителей складывалось хорошо в Москве», — поделилась Королева.

Более того, экс-возлюбленной Долматова приходится скрываться, так как она подозревает, что ее супруг все еще находится в неадекватном состоянии.

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Конфликты в браке Королевой и Долматова начались в марте этого года еще на отдыхе. Тогда из-за срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. После пара вновь помирилась, но их отношения не улучшились.

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28 июня мужчина опубликовал личную переписку с Королевой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай, которая, к слову, не оставляет бывшего мужа в покое и все время комментирует его.

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Чуть позже выяснилось, что Королева подала заявление на развод с мужем в суд. Судебная инстанция требования Королевой удовлетворила.

Но и после развода Гуф не оставил свою уже бывшую пассию. В одно прекрасное солнечное утро рэпер с кастетом в руках решил пойти на штурм особняка своей экс-супруги на Пхукете. Исполнитель при этом многократно выкрикивал, что не покинет территорию до утра, «пока не проснется ребенок».

Ранее семейный психотерапевт Юлия Карандина в беседе с 5-tv.ru объяснила, почему Гуф не сможет построить крепкую семью.