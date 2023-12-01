Женские прелести: Легостаев сыграл любовь с Мэрилин Монро в клипе «Не по годам»

Клип, сделанный в черно-белых цветах, возвращает зрителей в прошлое.

Финалист «Фабрики звезд» Константин Легостаев сыграл любовь с Мэрилин Монро в своем клипе на новый сингл «Не по годам». Американскую киноактрису сыграла официальный двойник секс-символа Марина Ковальская. Режиссером выступил Василий Данко.

В самой композиции лирический герой Легостаева восхищается красотой женщин, поэтому выбор актрисы был неслучаен. По словам артиста, Мэрилин Монро заворожила его еще в детстве, когда он впервые посмотрел фильм «В джазе только девушки». Сам клип «из прошлого» было принято решение сделать в черно-белых цветах.

«В последние два года я выпускал более драматические песни, но в этот раз, приближаясь к Рождеству, захотелось настоящей доброй сказки, которой уже давно нам всем не хватает. Не важно, где мы живем и в какое время, поэтому я решил слетать в добрые 50-е годы, чтобы осуществить свою маленькую мечту с детства», — рассказывает Легостаев.

Клип и сингл уже доступны на экранных и музыкальных площадках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Легостаев объяснил, почему перестал появляться на телевидении.