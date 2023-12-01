На саммите BRICS+ Fashion Summit прошел показ дизайнеров из Эфиопии и Индии

Третий день проходящего в Москве саммита BRICS+ Fashion Summit познакомил гостей мероприятия с новыми дизайнерами из Эфиопии и Индии. Об этом сообщается 1 декабря в пресс-релизе.

Молодой бренд Kunjina из Эфиопии посетители саммита увидели на подиуме «Паркинг Галереи» парка «Зарядье». Совместный показ дизайнеров из Индии прошел в объекте культурного наследия — доме Пашкова на Воздвиженке. На подиуме появились модели в одежде индийских брендов Ritesh Kumar, Naushad Ali, Gaurav Khanijo и Shruti Sancheti.

Деловая программа мероприятия состояла из девяти дискуссий, одной пленарной сессии и двух TED-выступлений со спикерами из Индии. Лекции фешен-экспертов прошли в Малом и Открытом залах МКЗ «Зарядье».

Кроме того, 80 гостей BRICS+ Fashion Summit из 32 стран в этот день побывали на экскурсии на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где представлены все 89 регионов Российской Федерации. Выставку посмотрели представители Бразилии, Эфиопии, Шри-Ланки, Китая, Индии, Филиппин, Гватемалы, Ирака, Ботсваны, Индонезии, Зимбабве, ОАЭ, Гайаны, Турции, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Ганы, Бахрейна, Туниса, Парагвая, Нигерии, Кении, ЮАР, Вьетнама, Уганды, Грузии, Бангладеш, Брунея, Пакистана, Казахстана, Мексики и Кувейта.