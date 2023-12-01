Путин провел совещание с Совбезом по вопросу технологического суверенита

Сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России. С его участниками глава государства пообщался по видеосвязи. Основная часть встречи прошла в закрытом режиме

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно, как влияют достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — открыл совещание Владимир Путин.

Докладчиком был назначен первый председатель правительства Андрей Белоусов.