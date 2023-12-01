Можно ли заниматься сексом на первом свидании?

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 8 0

Сексолог Короткова: каждый сам решает, на каком свидании заниматься сексом

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Никакой нормы касательно того, на каком свидании нужно заниматься сексом, нет. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала сексолог Татьяна Короткова.

«Секс на любом свидании не дает гарантии качественных, продолжительных отношений. Если вы готовы, если вы решились, если партнер вас устраивает, то почему бы и нет. Главное не забудьте о контрацепции, и все будет в порядке. Если вы скованы, если считаете, что о вас не так подумают, тогда предлагаю потерпеть и сходить еще на парочку свиданий», — уверена эксперт.

Короткова добавила, что не стоит строить каких-либо иллюзий. Лучшим вариантом будет расслабиться и получить удовольствие от свидания.

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