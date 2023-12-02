«Не люблю старую кожу»: 85-летняя Джейн Фонда шокировала признанием о молодом любовнике

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Актриса Голливуда Джейн Фонда хочет завести 20-летнего любовника

«Не люблю старую кожу»: 85-летняя Джейн Фонда шокировала признанием о молодом любовнике

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Голливудская актриса разоткровенничалась о своей личной жизни.

Легенда Голливуда Джейн Фонда, которой в декабре исполняется 86 лет, призналась, что хочет завести молодого любовника. Об этом сообщает издание Daily Express.

Джейн Фонда по праву считается одной из самых выдающихся актрис Голливуда. Обладательница многочисленных престижных премий, в том числе «Оскара», «Эмми» и «Золотого глобуса», начала свою карьеру в 1960 году. Несмотря на плотный съемочный график, она трижды побывала замужем, родила троих детей и уже обзавелась внуками. А недавно актриса призналась, что не прочь завести молодого любовника.

«Мне стыдно это говорить, но, если бы я завела любовника, ему было бы 20 лет. Потому что я не люблю старую кожу», — разоткровенничалась Фонда на съемках шоу с комиком Хизером Макмэханом.

Актриса также не исключила, что еще встретит свою любовь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как королева фитнеса Джейн Фонда держит себя в форме в 85 лет.

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