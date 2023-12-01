Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 98 0

Штатная численность российской армии превысит два миллиона человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — говорится в документе.

Согласно предыдущему указу президента, опубликованному в августе 2022 года, численность армии РФ превышала один миллион 150 тысяч человек, следовательно, штат российской армии будет увеличен приблизительно на 150 тысяч военных.

Данный документ подписан на основании федерального закона «Об обороне». Для реализации указа правительству приказано проработать выделение бюджетных средств для Минобороны.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии

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