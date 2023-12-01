Минобороны объяснило, зачем в России увеличивают штатную численность ВС РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 120 0

Минобороны: для увеличения численности ВС РФ мобилизацию проводить не будут

Минобороны объяснило, зачем в России увеличивают штатную численность ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Численность военных в ВС РФ будет увеличена на 170 тысяч человек.

Минобороны РФ выпустило разъяснения относительно указа президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности российской армии.

В заявлении отдельно отмечается, что увеличение численности военнослужащих в армии России планируется реализовывать реализуется поэтапно за счет граждан, которые захотят проходить службу по контракту.

Мобилизацию в связи с указом Путина также проводить не планируется. Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не будет.

В Минобороны добавили, что численность военных в ВС РФ будет увеличена на 170 тысяч человек.

Причиной увеличении штатной численности армии является рост угроз для России, связанных спроведением спецоперации и расширением НАТО на восток.

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