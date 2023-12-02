В РФ создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

На что он способен?

В РФ создали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности для РСЗО

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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В России разработали сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Изобретение запатентовало НПО «Сплав» пишет ТАСС со ссылкой на патент.

«Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд (PC) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы», — говорится в документе.

Изобретение относится к разряду ракетной техники — к реактивным снарядам РСЗО. Образцы успешно прошли летно-конструкторские испытания.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские войска уничтожают технику ВСУ в зоне СВО.

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