Новый Год к нам мчится: ТОП-5 неочевидных фильмов для праздничного настроения

До наступления 2024 года остается меньше месяца.

Какие фильмы посмотреть в канун Нового года? URA.RU составил список современных российских фильмов, которые наполнены праздничной атмосферой.

«Серебряные коньки» (2020)

Фото: Кадр из к/ф «Серебряные коньки», реж. Михаил Локшин, 2020 г.

В основе сюжета рождественская сказка, действие которой происходит в дореволюционном Петербурге. В кинокартине изложена история о курьере-конькобежце Матвее и его знакомством с дочкой крупного чиновника Алисой. Отмечается, что данный фильм, полный приключений, чудес и романтики, понравился многих зрителям во всем мире и стал международным хитом.

«Тариф „Новогодний“» (2008)

Фото: Кадр из к/ф «Тариф Новогодний», реж. Евгений Бедарев, 2008 г.

Это история, где переплетаются три жанра: комедия, мелодрама и фантастика. Главный герой Андрей сталкивается с невероятной ситуацией, связанной с временными петлями. Он предпринимает попытки повлиять прошлое для спасения жизни девушки, с которой только что познакомился. Нестандартный сюжет и новогодние чудеса отлично подойдут для праздничного вечера.

«О чем еще говорят мужчины» (2011)

Фото: Кадр из к/ф «О чем еще говорят мужчины», реж. Дмитрий Дьяченко, 2011 г.

Продолжение легендарной комедии «Квартета И», где четверо друзей встречаются перед Новым годом. В ходе дружеской беседы обсуждаются мужские проблемы и радости. Фильм богат остроумными диалогами и глубокой философией о жизни, дружбе и любви.

«Со мною вот что происходит» (2012)

Фото: Кадр из к/ф «Со мною вот что происходит», реж. Виктор Шамиров, 2012 г.

Фильм о двух братьях, которые стремятся отметить Новый год с семьей. Это история о семейных ценностях, взаимопонимании и трудностях, которые возникают в больших городах. Зрители отмечает увлекательную музыкальную составляющую кинокартины.

«Самый новый год!» (2020)

Фото: Кадр из к/ф «Самый Новый год!», реж. Антонина Руже, 2020 г.

Комедия о ветеринаре Саше, которого настигли несколько проблем перед празднованием дня рождения, выпадающего на 1 января. В новогоднюю ночь герой отправляется в неожиданное путешествие в прошлое, что обещает массу смешных приключений.

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