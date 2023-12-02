Шесть человек попали в больницу в результате ДТП с колонной военных на Камчатке

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Трое военных пострадали в ДТП на Камчатке

Шесть человек попали в больницу в результате ДТП с колонной военных на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Авария произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово.

Водитель автомобиля врезался в колонну военнослужащих в Камчатском крае. Об этом сообщает 5-tv.ru. Предполагается, что за рулем был военный.

ДТП случилось на 26-м км трассы Петропавловск-Камчатский — Елизово рано утром 2 декабря. Отмечается, что один из пострадавших был в светоотражающем жилете, однако водитель не успел среагировать, поскольку ехал на скорости порядка 80 километров в час. В результате аварии шесть человек госпитализировали и еще нескольким медики оказали помощь на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40 машин столкнулись на трассе Екатеринбурга из-за гололеда.

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