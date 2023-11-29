Погода сошла с ума: 40 машин столкнулись на трассе Екатеринбурга из-за гололеда

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Полиция пытается разобраться, что — кроме гололеда — стало причиной масштабной аварии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Екатеринбурге сейчас так скользко, что столкнулись сразу сорок автомобилей. Пробка на кольцевой дороге растянулась на несколько километров в обе стороны. В городе сначала шел дождь, потом подморозило. Под ногами и под колесами — просто ледяная корка.

Таких сюрпризов от погоды явно никто не ждал, даже коммунальщики, которые должны были заранее обработать трассы. За ситуацией следит корреспондент «Известий» в регионе Кирилл Солодков.

Спустя несколько часов движение на аварийном участке ЕКАД частично восстановили, разбитые легковые автомобили уже увезли эвакуаторы, и сейчас рабочие с помощью экскаватора пытаются достать фуры, которые улетели в кювет. Вся проезжая часть усыпана осколками стекла и пластиком.

Погода на Урале этой осенью, кажется, сошла с ума. Аномальные ноябрьские дожди, плюсовая температура днем и слабый минус ночью оказались полным сюрпризом для дорожников и автомобилистов. Буквально за несколько часов кольцевая вокруг уральской столицы превратилась в настоящий каток.

Пытаясь понять, сколько всего машин собралось в аварийную «гармошку», очевидцы сбивались со счета. Все началось со столкновения пассажирского автобуса и большегруза. Затем — еще один автобус, несколько легковушек по касательной. Всего в этой куче оказалось около 40 автомобилей.

«По предварительным данным, причиной ДТП послужило наличие стекловидного льда на проезжей части. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, четыре бригады по оформлению ДТП. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП», — заявил врио начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Сергей Козлов.

Помощь врачей понадобилась одиннадцати пострадавшим. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии с переломами и травмами головы. О характере повреждений можно судить по тому, что осталось от автомобилей. Некоторые из них не подлежат восстановлению.

Расследование причин массовой аварии находится на особом контроле прокуратуры. Это уже третий случай за месяц, когда дорожники не справляются с профилактикой ДТП на зимних дорогах.

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Погода
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