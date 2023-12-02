Аферист, ювелир и пьяница: взлеты и падения в личной жизни Натальи Штурм

Исполнительница «Школьного романа» в свои 57 лет уверена, что встретила своего идеального мужчину, который сделает ее счастливой.

Российская певица Наталья Штурм пользуется популярностью у мужчин, из-за чего неоднократно становилась героиней громких скандалов. Знаменитость с удовольствием делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях и не боится публиковать весьма откровенные снимки. Самые яркие детали личной жизни Штурм — в материале 5-tv.ru.

Творческая биография Натальи Штурм

Известность пришла к Наталье Штурм в 1990-е. Самыми знаменитыми ее песнями были композиции «Школьный роман» и «Уличный художник». Певица выпустила четыре сольных альбома и принимала участие в съемках сериалов, но роли, в основном, были эпизодические.

В 1989 году Штурм получила диплом об окончании музыкального училища и стала солисткой ансамбля композитора Владимира Назарова. Кроме того, артистка входила в труппу Камерного еврейского музыкального театра и становилась победительницей певческого конкурса «Шоу-Королева», который проходил в Сочи в 1991 году. В 1997-м Штурм снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Также пробовала себя в качестве писательницы, выпустив несколько романов. Например, ее книга «Сдохни, тварь, или любовь цвета одиночества» вышла в 2010-м.

Официальные браки Натальи Штурм

Первого мужа Сергея Деева Наталья Штурм встретила еще в музыкальном училище. В браке родилась дочь Елена, но союз продлился недолго — уже через четыре года артистка поставила в паспорте штамп о разводе. Правда, в одиночестве певица пробыла недолго, выйдя замуж за уроженца Турции всего через пару лет. Однако разница менталитетов и характеров дала о себе знать, и второй брак Штурм продлился еще меньше, чем предыдущий.

В 2003-ем третьим супругом артистки стал Игорь Павлов. Пышное торжество в элитном московском ресторане на несколько сотен гостей было признано одной из самых шикарных свадеб столицы того года. Почти сразу же пара решила обзавестись общим ребенком. Чтобы родить сына Арсения, Штурм прибегала к процедуре ЭКО. Но и этот брак оказался несчастливым и закончился разводом всего через два года. При этом ребенок остался жить с отцом.

По словам самой артистки, жизнь с Павловым была для нее настоящим адом.

«Рукоприкладство и пьянство мужа разрушило нашу семью. В результате ребенка дергают на две семьи. Это неправильная модель отношений. Бывший муж не обсуждает со мной его учебу, про меня говорит только гадости. Настраивает ребенка против мамы. Папе кажется, что он его правильно воспитывает. Но как может правильно воспитывать пьющий человек? Он три-четыре дня в неадеквате, а остальное время ездит в Смоленскую область. Он там увлекся сельским хозяйством и ребенка туда таскает», — рассказывала Штурм в беседе с изданием StarHit.ru.

Погоня за красотой Натальи Штурм

Певица всегда щепетильно относилась к своей внешности и стремилась продлить молодость всеми доступными способами. Например, в 2016-м она решила принять участие в шоу «На 10 лет моложе». Во время съемок певице сделали несколько пластических операций, изменив форму лица и губ, а также увеличили грудь.

При этом Штурм не скрывала, что легла под нож хирурга ради нового романа с возлюбленным, который был младше нее на 17 лет. За Тиграна Арутюняна знаменитость собиралась замуж, но до свадьбы дело так и не дошло.

Также 57-летняя Наталья Штурм прибегала к интимной пластике и увеличивала ягодицы. После последнего артистку начали сравнивать с Анастасией Волочковой. Поклонники отмечали, что балерина уже уступает певице в плане эпатажа в социальных сетях.

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Скандальная личная жизнь Натальи Штурм

Среди возлюбленных Натальи Штурм преимущественно молодые привлекательные мужчины, которых она с гордостью демонстрирует своим поклонникам. Но порой харизматичная артистка попадает в неприятные ситуации и настоящие скандалы, связанные с ее партнерами. Например, ее экс-избранник по имени Пламен обокрал ее во время отдыха в Испании. Сначала мужчина напугал ее странным поведением, а после, когда испуганная артистка заперлась в комнате, покинул отель, прихватив с собой ее кошелек, в котором было полторы тысячи евро.

«Я ему пишу: „Верни деньги“. А он мне пишет: „Наташа, я люблю другую женщину, не надо этих интриг"», — рассказывала Штурм.

Певица в итоге решила, что попалась в руки настоящего афериста, но в полицию так и не пошла, чтобы «не возиться».

Некрасиво закончились отношения с актером Дмитрием Митюричем, который обвинял ее в домогательствах, а после и вовсе показал ее интимные фото на шоу в одном из федеральных каналов. А 20-летний возлюбленный Даниил Никитин, по словам певицы, просто пользовался ее славой и деньгами, а после и вовсе начал вести себя агрессивно.

При этом исполнительница признается, что ей неоднократно поступали предложения руки и сердца, но каждый раз до ЗАГСа она так и не дошла.

«Один мне сделал предложение пожениться. Я в шоке — у нас разница 31 год. Я ему говорю: „Что я маме твоей скажу?“ Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», — вспоминает Наталья.

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Не получилось построить брак и с богатым бизнесменом и ювелиром Альбертом, которого Штурм бросила уже после предложения, которое, кстати, артистка сначала приняла. Это произошло в конце ноября 2023-го. Пара целый год готовилась к торжеству, но что-то пошло не так. О причинах певица не стала рассказывать, только проинформировала поклонников о разрыве.

«Я больше не невеста. Вернула Альберту кольцо-шпинель, которое любила. Зато честно», — сообщила Штурм в своем личном блоге в социальных сетях.

Впрочем, Наталья Штурм уверена — ее личная жизнь обязательно наладится, и судьбоносная встреча с мужчиной мечты все же произойдет.

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