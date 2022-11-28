Все ближе к ЗАГСу: Наталья Штурм съездила в Дубай выбирать свадебное платье

Если торжество все же состоится, для певицы брак с Альбертом станет третьим.

Певица Наталья Штурм, которой чуть более недели назад предложили стать женой, стала активно готовиться к торжеству. На днях она отправилась в ОАЭ для покупки свадебного платья.

«Приятные хлопоты, шоппинг. Прилетела в Дубай выбирать свадебное платье», — поделилась радостной новостью знаменитость в социальной сети.

Артистка прогулялась по магазинам одежды, а после зашла в бутик вечерних и свадебных платьев. Она долго гуляла по нему, присматриваясь буквально к каждому фасону и цвету, просила показать ей наряд, но что-то примерить не захотела. Хотя и признавалась — все платья роскошные и могут превратить любую женщину в королеву.

К слову, избранником Штурм стал бизнесмен, ювелир Альберт. В начале лета она уже получала от него предложение руки и сердца. Свадьба планировалась в августе. Но торжество не состоялось. Артистка поняла, что он — не ее человек, больше чувств она испытывает к дирижеру Дереку Глисону.

Но Альберт попытку окольцевать возлюбленную не оставил. Чуть более недели назад он вновь подарил обручальное кольцо. Теперь Штурм, кажется, не откажется от свадьбы. После получения второго предложения выйти замуж, она призналась, что Альберт для нее, как домашние тапочки: теплый и уютный. Возможно, именно с ним она вновь обретет женское счастье.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как Наталья Штурм выглядит топлес.