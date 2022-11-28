Все ближе к ЗАГСу: Наталья Штурм съездила в Дубай выбирать свадебное платье

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Наталья Штурм улетела в Дубай за свадебным платьем

Все ближе к ЗАГСу: Наталья Штурм съездила в Дубай выбирать свадебное платье

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Если торжество все же состоится, для певицы брак с Альбертом станет третьим.

Певица Наталья Штурм, которой чуть более недели назад предложили стать женой, стала активно готовиться к торжеству. На днях она отправилась в ОАЭ для покупки свадебного платья.

«Приятные хлопоты, шоппинг. Прилетела в Дубай выбирать свадебное платье», — поделилась радостной новостью знаменитость в социальной сети.

Артистка прогулялась по магазинам одежды, а после зашла в бутик вечерних и свадебных платьев. Она долго гуляла по нему, присматриваясь буквально к каждому фасону и цвету, просила показать ей наряд, но что-то примерить не захотела. Хотя и признавалась — все платья роскошные и могут превратить любую женщину в королеву.

К слову, избранником Штурм стал бизнесмен, ювелир Альберт. В начале лета она уже получала от него предложение руки и сердца. Свадьба планировалась в августе. Но торжество не состоялось. Артистка поняла, что он — не ее человек, больше чувств она испытывает к дирижеру Дереку Глисону.

Но Альберт попытку окольцевать возлюбленную не оставил. Чуть более недели назад он вновь подарил обручальное кольцо. Теперь Штурм, кажется, не откажется от свадьбы. После получения второго предложения выйти замуж, она призналась, что Альберт для нее, как домашние тапочки: теплый и уютный. Возможно, именно с ним она вновь обретет женское счастье.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как Наталья Штурм выглядит топлес.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

0:01
В Петербурге завершается сезон разводки мостов
23:27
Финка не смогла провезти в Россию контрабандой партию люксовой одежды
23:10
Все ближе к ЗАГСу: Наталья Штурм съездила в Дубай выбирать свадебное платье
22:53
Дракой закончилось заседание политической партии в Турции
22:36
«Лечила руками»: Анна Хилькевич получила диплом целителя
22:19
Денис Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска

Сейчас читают

Светлана Светличная вновь госпитализирована
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Головная боль и нервы на пределе: как пережить «барическую гору» 29 ноября
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео