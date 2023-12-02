«Вы действительно хотите это видеть?» — SHAMAN показал чемоданчик «с той самой кнопкой»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 523 0

SHAMAN появился на публике в образе русского Джеймса Бонда

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Популярный российский певец появился на Песне года в образе русского Джеймса Бонда.

Российский исполнитель SHAMAN носит с собой чемоданчик, где находится «та самая кнопка». Об этом он рассказал на Песне года. Эксклюзивные кадры с главного концерта страны, прошедшего 2 декабря 2023 года, появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известный своими патриотическими хитами исполнитель появился на Песне года в весьма необычном образе — вместо привычной поклонникам кожанки выбрал строгий костюм. А вот традиционному черному цвету SHAMAN изменять не стал, примерив на себя амплуа эдакого русского Джеймса Бонда: строгий костюм, рубашка и галстук в тон. А вкупе с чемоданчиком, на который тут же обратили внимание все собравшиеся, изменившийся стиль исполнителя стал еще более загадочным.

«Это — тот самый чемоданчик, который следует за мной неотступно», — рассказал исполнитель.

При этом украшенный российским флагом аксессуар открывать он не стал.

«Вы действительно хотите это видеть?» — уточнил SHAMAN.

На разочарованные вздохи окружающих Ярослав Дронов пообещал продемонстрировать содержимое чемоданчика и нажать «ту самую кнопку» на своих концертах, которые пройдут 9 и 10 марта в Москве и 20 марта в Петербурге, которые будут посвящены российским женщинам. Программа будет называться «Ты моя» и станет подарком для всех прекрасных дам, которым SHAMAN хочет продлить празднование Международного женского дня.

Напомним, SHAMAN впервые нажал на символическую «красную кнопку» во время своего сольного концерта в родном Новомосковске, а потом повторил это на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN встретился с танкистом Алешей из Белгорода.

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