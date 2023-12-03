«Подлое свойство»: распространенная пагубная привычка может привести к проблемам

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Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

Психолог Долгов: привычка доедать пищу может привести к ожирению

«Подлое свойство»: распространенная пагубная привычка может привести к проблемам

Фото: Depositphotos / belchonock

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Эту оплошность допускает каждый второй человек вне зависимости от возраста и веса.

Привычка доедать пищу наперекор чувству голода может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с радио Sputnik россиян предупредил кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.

По словам специалиста, диетологи на регулярной основе сталкиваются с пациентами, привыкшими опустошать тарелку до дна. Эта распространенная ошибка пагубно сказывается на здоровье, поскольку нередко ведет к набору лишнего веса, а в худших случаях к ожирению. Секрет кроется в том, что человек не всегда способен вовремя распознать, насколько он сыт. Стремление все доесть пробуждает новые сигналы о голоде. Так возникает переедание.

«У центра голода человеческого мозга есть подлое свойство. Человек вроде поел, у него возникло чувство насыщения, ему в принципе уже больше ничего не нужно, а он продолжает есть, потому что привык доедать все из тарелки. Рефлекторно центр голода возбуждается повторно, причем сильнее, чем в предыдущий раз, человек еще и добавку берет, и это приводит к перееданию», — прояснил Долгов.

Доктор подчеркнул: ожирение — не единственная проблема, которая возникает у людей переедающих. Такая привычка это может привести к полному расстройству пищевого поведения, предупредил он.

«Базовый закон: есть нужно до насыщения. Как только чувство насыщения наступило — все, нужно остановиться, неважно, сколько на тарелке осталось», — объяснил эксперт принцип борьбы с вредной привычкой, подчеркнув, что еду не обязательно выбрасывать. Достаточно оставить ее на потом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие распространенные ошибки могут подорвать здоровье.

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