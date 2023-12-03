Денежки утекают: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя не слишком активная, аж два дня без богатств. Будьте внимательнее с финансами. Есть риск нарушения всех финансовых договоренностей. Для важных дел лучше подойдут суббота и воскресенье.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 4 декабря 2023 года

5-tv.ru

Понедельник — день Огненной Обезьяны. Это день без богатства. В такой день следует отложить подальше банковские карточки, наличность и счета. Могут начаться проблемы с деньгами, если заниматься финансовыми вопросами. Платить кредиты или оформлять их тоже не стоит. День хорош для рутинных задач.

Совет: решайте проблемы, соединяйтесь с другими людьми, это принесет вам пользу. Путь открыт, радуйтесь новой свободе.

Вторник, 5 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Огненного Петуха. В такой день могут внезапно всплыть сплетни, интриги, которые испортят настроение. Не намечайте важных мероприятий.

Совет: действуйте через женское начало, чтобы результаты были более мягкими и продуктивными.

Среда, 6 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Каменной Собаки. Еще один день без богатства, который мешает без потерь справиться с финансами. Кроме того, можно заболеть или получить неверный диагноз от врачей. Лучше не делать различные операции в этот день.

Совет: смиренно и с терпением принимайте все новости и информацию, которая будет приходить в этот день. Смирение и служение рождают чувство внутреннего достоинства.

Четверг, 7 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Земляной Свиньи. День собирает позитивные звезды, сулит удачу в переездах, планировании и общения с врачами. Но будьте несколько осторожны, могут случиться таинственные события.

Совет: созерцайте без лишних действий.

Пятница, 8 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Крысы. Удовлетворительный день, подойдет для наших обычных жел. Можно инвестировать, можно рассчитывать на качественную медицинскую помощь, успешные переговоры, начало обучения, плодотворный рабочий день. Но излишне расходовать энергию не стоит, поскольку структура дня "полный покой" подсказывает, что излишняя активность результатов не принесет.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Суббота, 9 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Серебряного быка. Неплохой день, особенно хорош для генеральной уборки. Очищение, уборка, приведение в порядок своих мыслей, своего пространства и своего окружения.

Совет: поражение ясности. Вам угрожает опасность. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Воскресенье, 10 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водного Тигра. Хороший крепкий яркий день, хороший поенциал для того чтобы поддержать активную деятельность. Хотя структура "летающие змеи сплелись" указывает все же на возможность обмана - поэтому будьте чуть внимательнее при работе с людьми.

Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.