С особой жестокостью: кто и за что убил 15-летнего школьника в Иркутске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Подозреваемый в убийстве школьника в Иркутске начал давать показания

С особой жестокостью: кто и за что убил 15-летнего школьника в Иркутске

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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По версии следствия, молодой человек просто ждал свой автобус, когда подошел неизвестный и нанес роковой удар.

В Иркутске задержали подозреваемых в хладнокровном убийстве 15-летнего школьника. Как сообщает Telegram-канал 112, вероятных злоумышленников поймали в 200 километрах от места преступления.

Отмечается, что сейчас следователи проверяют версию о том, что задержанные молодые люди могли находиться под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

В сообщении указано, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. Мало того, он не в первый раз становится зачинщиком конфликта. Именно он, уверены стражи правопорядка нанес смертельный удар ножом ни в чем не повинному молодому человеку.

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Накануне вечером на остановке на улице Байкальской, к подросткам подошла агрессивная толпа. Дальше — словесный конфликт, началась драка, в которой один из отморозков полоснул старшеклассника ножом по горлу, сообщили следователи. Прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь, но он скончался на месте до приезда медиков.

Сами малолетние преступники разбежалась, но в течение суток были задержаны все зачинщики драки. Двое смогли уплыть в другой район, за 200 километров от райцентра. Главный подозреваемый в убийстве школьника уже дает показания.

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