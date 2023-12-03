С особой жестокостью: кто и за что убил 15-летнего школьника в Иркутске

По версии следствия, молодой человек просто ждал свой автобус, когда подошел неизвестный и нанес роковой удар.

В Иркутске задержали подозреваемых в хладнокровном убийстве 15-летнего школьника. Как сообщает Telegram-канал 112, вероятных злоумышленников поймали в 200 километрах от места преступления.

Отмечается, что сейчас следователи проверяют версию о том, что задержанные молодые люди могли находиться под воздействием алкоголя или запрещенных веществ.

В сообщении указано, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. Мало того, он не в первый раз становится зачинщиком конфликта. Именно он, уверены стражи правопорядка нанес смертельный удар ножом ни в чем не повинному молодому человеку.

Накануне вечером на остановке на улице Байкальской, к подросткам подошла агрессивная толпа. Дальше — словесный конфликт, началась драка, в которой один из отморозков полоснул старшеклассника ножом по горлу, сообщили следователи. Прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь, но он скончался на месте до приезда медиков.

Сами малолетние преступники разбежалась, но в течение суток были задержаны все зачинщики драки. Двое смогли уплыть в другой район, за 200 километров от райцентра. Главный подозреваемый в убийстве школьника уже дает показания.