Важно помнить о некоторых правилах и не забывать о здоровье. Даже яркий пуховик нужно носить с тремя слоями одежды под ним.

Россию окутали холода со снегом, а значит, и ее жители достали пуховики, шубы, дубленки. Однако к данному вопросу нужно подходить со всей серьезностью, ведь от этого зависит не только внешний вид, но и здоровье. Эксперты рассказали в беседе с «Известиями», что лучше выбрать.

Важное правило для любой верхней одежды

Издание подчеркивает, что она не должна сковывать движения. В мороз между верхней одеждой и телом следует сохранять место для слоя воздуха. Стоит помнить и о безопасности: хорошо, если она оснащена светоотражающими элементами или полосами.

Не забывайте о здоровье

Гинеколог, преподаватель медфакультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева рекомендует одеваться по погоде, но не кутаться, а также распахивать верхнюю одежду и снимать шапку в помещениях. При этом у женщин теплая одежда должна закрывать бедра, чтобы поясница и нижняя часть живота не остывали, иначе есть риск спровоцировать развитие урогенитальных бактерий. Мужчинам нужно закрывать поясницу для защиты почек, хотя им можно не отказываться от укороченных курток. Ерофеева посоветовала сильно не кутать нижнюю часть живота.

Материал

В этом вопросе следует ориентироваться на погодные условия, в частности, влажность. Так, синтетика — полиэстер, нейлон и акрил — обладает отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей влагоотводящей способностью, объясняет дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова. Верхняя одежда, сделанная из такого материала быстро сохнет, а это важно в условиях высокой влажности.

Натуральные ткани — шерсть и пух — больше подходят для условий низкой влажности. Шерстяные изделия хорошо сохраняют тепло. Однако на такие ткани у некоторых возникает аллергическая реакция, поэтому важно учитывать и индивидуальные особенности организма.

Где вы живете?

Регион играет немаловажную роль при выборе верхней одежды, подчеркивает руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито» Александр Семочкин. Пуховики уместнее в мегаполисах, при этом они больше популярны в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Дубленки чаще всего носят в Нижнем Новгороде и Петербурге. Меховые изделия в основном выбирают жители Ростова-на-Дону, Самары и Красноярска.

Выбор теплой верхней одежды зависит от того, как человек переносит холод и следит ли он за модой. Скрасить однообразие можно с помощью ярких пуховиков и «чебурашек», но не замерзнуть в них помогут три слоя одежды — так советуют врачи. Таким образом создастся дополнительная прослойка для воздуха.

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