«Хотел вытащить детей, да не смог»: страшный пожар разрушил жизнь московской семьи
Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Два маленьких ребенка оказались в огненной ловушке. Их пытался спасти отец, но, к сожалению, все попытки оказались тщетны.
Пожар на востоке Москвы унес жизни двух детей. Девочке было восемь лет, а мальчику — четыре года. Огонь вспыхнул на десятом этаже дома по улице Библиотечная. Вместе с детьми в квартире находился их отец. Прибывшим на место пожарным удалось вытащить всех троих. Но несмотря на усилия медиков, спасти детей не удалось.
«Вася (отец погибших детей. — Прим. ред.) в тяжелом (состоянии. — Прим. ред.) да, но он очнулся, он обгоревший. Сказали, он обгорел. Сильно обгорел Вася. Хотел детей, наверное, вытащить, да не смог», — рассказала соседка погорельцев.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Выживший мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на рынке «Садовод».
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