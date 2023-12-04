«Ему мое общение не нужно»: Буланова о взаимоотношениях с экс-мужем Радимовым

Развод артистки и спортсмена сопровождался бурным скандалом. Какие сейчас между ними отношения?

Певица Татьяна Буланова, которая в июне в третий раз вышла замуж, призналась, что ее связывает с бывшим мужем Владиславом Радимовым лишь общий сын Никита. По словам артистки, с футболистом она не поддерживает связь, поэтому с днем рождения спортсмена (26 ноября) и не стала поздравлять.

«Я никак не отметила день рождения бывшего мужа Владислава, я ничего не дарила. Я с ним не живу уже шесть-семь лет. С ним мы не дружим, даже не общаемся. Общается наш общий сын, я думаю, этого достаточно. Ему мое общение вообще не надо. У него своя жизнь, у меня своя», — заявила знаменитость корреспонденту 5-tv.ru на XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио».

К слову, думать об общении с бывшим мужем у Булановой нет времени. Свободное от работы время она посвящает супругу Валерию Рудневу. Он бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы. В ноябре прошлого года мужчина сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Выбор знаменитости полностью поддержал старший сын Александр Тагрин от первого брака. Однако, несмотря на любовь между супругами, Руднев предлагал ей заключить брачный договор. Но Буланова отказалась. Артистка подчеркнула, что не имеет ничего против такого решения супруга. Пока пара решила повременить с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Татьяна Буланова не могла ходить с бывшим мужем в приличные рестораны.