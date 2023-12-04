Увеличили в четыре раза! В Петербурге заработал самый большой каток в городе

Качество льда уже оценили знаменитые фигуристы.

В Петербурге торжественно открыли самый большой каток города. Теперь можно устроить зимнюю прогулку на коньках по живописному маршруту. Каток у Флагштока на берегу Финского залива появился год назад — в этот раз площадку увеличили примерно в четыре раза.

Теперь она сможет принять больше тысячи человек одновременно.

Качество льда оценили двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

Фигуристы выступили перед гостями на церемонии открытия.

Сегодня у катка выходной. В остальные дни можно приходить с десяти утра до десяти вечера. Кстати, до полудня можно кататься бесплатно.

В этом году на Крестовском острове залили 11 тысяч квадратных метров льда. А в будущем каток хотят сделать самым большим в мире.

В планах — увеличить площадь до почти 30 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где можно покататься на коньках зимой 2023 — 2024.