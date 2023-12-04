«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы

Появилась информация, что родные дочери перевезли 85-летнюю мать в загородный дом.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о том, что родные дочери актрисы выселили ее из московской квартиры. В беседе с 5-tv.ru Юлия Вербицкая-Линник рассказала, как обстоят дела на самом деле.

«Совершенно не соответствует действительности данная информация. Лидия Николаевна проживает в квартире, и уход за ней осуществляет младшая дочь Ольга», — поделилась она.

По словам адвоката, младшая дочь полностью обеспечивает всю жизнь мамы и по необходимости отправляет ее на лечение.

Ранее в эфире одного из федеральных каналов Ольга Шукшина говорила, что за МКАДом 85-летней родительнице будет лучше. В Москве у артистки была четырехкомнатная квартира, в которой она жила вместе с любимым мужем и вырастила двух дочерей. В сумме Федосеева-Шукшина прожила в этих стенах полвека, а теперь якобы оказалась в маленькой «двушке» под Москвой.

«Ольга Васильевна находится с ней каждый день по мере необходимости. Если она самостоятельно и принимала решение переехать, это не было против ее воли», — объяснила адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери.