«Просто был любовником»: почему Волочкова не пришла на похороны экс-возлюбленного

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 38 0

Волочкова не пошла на похороны экс-любовника, потому что их роман был мимолетным

«Просто был любовником»: почему Волочкова не пришла на похороны экс-возлюбленного

Фото: Instagram* / volochkova_art

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Скандальная артистка на всю страну заявила, что погибший Сергей Кузнецов был лишь временным развлечением в ее жизни.

Похороны экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой — Сергея Кузнецова после трагического случая в СИЗО состоялись в прошедшую субботу, 2 декабря. Однако знаменитость не пришла на прощание с человеком, с которым состояла в отношениях некоторое время. О причинах такого поступка звезда рассказала в эфире федерального телеканала.

«Я у многих своих педагогов не бывала на похоронах, а сейчас вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который просто был моим любовником определенное количество времени», — объяснила балерина.

По ее словам, банщик Сергей был одним из многих ее возлюбленных, она уже и думать про него забыла.

Их роман продлился недолго. Не прошло и года после расставания с Волочковой, как Кузнецов женился. Однако семейная идиллия длилась несколько месяцев. В мае 2023 года мужчину отправили под арест за избиение жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мимолетный роман с Волочковой прославил Кузнецова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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