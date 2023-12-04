«Многие стесняются»: психолог раскрыла причину стремления девушек увеличить губы

Зачастую девушки прибегают к этой процедуре из-за ряда комплексов. Психолог дала совет, как полюбить себя.

Увеличение губ — одно из главных модных веяний последних лет. Девушки одна за другой записываются к косметологам, чтобы изменить размер или форму губ. Однако психологи считают, что причины, по которым женщина решает внести коррективы в свою внешность, могут быть скрыты в ее подсознании. Сексолог Алина Мурзагалиева рассказала изданию «Страсти», почему желание увеличить губы может быть тревожным звоночком.

Специалист уверяет — мания изменять свою внешность говорит о проблемах с самооценкой.

«К сожалению, просто так, от скуки, ни одна любящая себя девушка прибегать к подобному выбору услуг не будет. В большинстве случаев встает вопрос заниженной самооценки, отсутствия любви к себе, принятия себя и ощущения самоценности. Но это касается не только накачанных губ. Элементарно, многие девушки стесняются и не представляют себя без макияжа», — объяснила эксперт.

Чтобы осознать в себе проблему, Алина порекомендовала девушкам задаться вопросом: «Что я буду чувствовать по отношению к себе, если я оставлю все как есть в своей внешности?». После чего необходимо прислушаться к первому ответу, всплывшему в голове, так как именно он будет искренним. Важно быть честной с самой собой и не обманывать себя, так как вы рискуете усугубить проблему. Психолог объясняет, что женщины с заниженной самооценкой неосознанно сравнивают себя с другими, постоянно находясь в поиске изъянов, поэтому даже многочисленные процедуры или операции не изменят пагубных внутренних установок. Именно поэтому необходимо принять себя, как можно раньше, чтобы не сталкиваться с болезненным осознанием уже после изменений в себе.

Мурзагалиева уверена — как только женщина решает что-то изменить внутри себя, у нее улучшается качество жизни, она встречает достойного мужчину и от нее начинает исходить здоровая женская энергетика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что об увеличении губ думает певица Наталья Штурм.