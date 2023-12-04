Валерия Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Кандидатуру дирижера поддержало большинство делегатов. И, в первую очередь, Владимир Машков.

Валерия Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России

Фото: Прокофьев Вячеслав/ ТАСС

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Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, в числе других 34 театральных деятелей, избран сопредседателем Союза театральных деятелей (СТД). Кандидатуру дирижера поддержали большинством делегатов. С соответствующим известием 4 декабря вышел председатель счетной комиссии Сергей Морозов.

Изначально кандидатуру Гергиева на важный пост на правах председателя выдвинул народный артист РФ Владимир Машков. Специально для этой процедуры юристы внесли в устав Союза кардинальные изменения в присутствии 150 делегатов. Проведенные изменения позволили утвердить Гергиева и еще 34 театральных деятелей в должности.

«Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению», — заявил Машков.

В новый состав секретариата, помимо Гергиева, вошли также директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, худрук «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, а также художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков официально стал председателем Союза театральных деятелей.

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