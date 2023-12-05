«Сколько готов заплатить?» — медиум Шепс пригрозил Воле раскрыть его секрет Утяшевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Александр Шепс проговорился о семейных проблемах Воли и Утяшевой

«Сколько готов заплатить?» — медиум Шепс пригрозил Воле раскрыть его секрет Утяшевой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звездная пара всегда говорит, что в их семье царит любовь и гармония. Однако экстрасенс уверен — скелеты в шкафу все же есть.

Комик Павел Воля вместе со своим коллегой ведущим Ильей Соболевым решил проверить способности экстрасенса Александра Шепса. Однако вовсе и не подозревал, что тот может рассказать его секреты.

Александр вместе со своим братом Олегом (тоже экстрасенсом) пришли на телепередачу, в которой каждую неделю Воля вместе с приглашенными гостями подводит итоги уходящей недели. Сначала братья рассказали зрителям о своем даре, который, по их словам, передался им по наследству от матери. А Воля, кажется, не поверив в сказанное экстрасенсов, решил их проверить.

Сначала комик попросил назвать число, которое он загадал. Шепс же в ответ посмеялся и заявил, что не любит такие проверки. А чуть погодя сказал, что он знает все секреты Воли, которые он хранит от супруги Ляйсан Утяшевой.

«Сколько ты готов теперь мне заплатить, чтобы я не спалил тебя Ляйсан?» — обратился Шепс с вопросом к Воле.

Воля перевел вопрос гостя в шутку, напомнив экстрасенсу о необычном обереге, который он выбрал для шоумена — о яйце.

«Ляйсан знает о моих оберегах», — с улыбкой отметил Воля.

После этого Соболев с юмором отметил, что Утяшева не просто знает про обереги супруга, но и «крепко держит за них».

К слову, Воля и Утяшева в браке с 2012 года. За это время они дважды стали родителями. Сначала у них родился сын Роберт в 2013 году, а через три года дочка — София. То и дело появляются слухи о проблемах в их семье. Однако пара всем злопыхателям назло доказывает обратное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за какую фразу комика Павла Воли жена Ляйсан Утяшева испытала испанский стыд.

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