Внешность бывает обманчива: как распознать мужчину-тирана в начале отношений

Влюбленная женщина чаще всего «слепа». То, что ей кажется нормой в поведении возлюбленного, для окружающих будет очевидным признаком абьюза.

В начале отношений буквально все в партнере устраивает. Букеты цветов, рестораны, роскошные комплименты… Ослепительные ухаживания ослабляют критичность. Однако большинство мужчин-тиранов зачастую уже в самом начале знакомства тем или иным поведением проявляют сое истинное «я». В беседе с изданием Газета.ру психолог Екатерина Батаева рассказала, по каким признакам распознать мужчину-тирана.

Психолог предупредила, что внешне выявить тирана достаточно сложно. Мужчина может быть привлекателен, успешен. Однако как только девушка сближается с ним, она будто сразу попадает в капкан. Мужчина тут же желает завладеть ее распорядком дня, должен знать, когда она уходит из дома, когда возвращается, что ей надевать и с кем встречаться.

«Звонит, пишет, „беспокоится“ о том, как добралась. Он относится к женщине как контролирующий родитель. Постепенно такая „забота“ перерастает в ограничения, запреты и наказания», — пояснила психолог.

Мужчина-тиран зачастую не может контролировать свои эмоции: внезапная ярость, ревность, угрозы берут верх. Во всех своих неудачах такой мужчина винит всегда женщину. Кроме того, он часто врет, а если женщина укажет ему на это, может спровоцировать приступ агрессии.

«После общения с таким мужчиной вам становится не по себе: чувствуете себя виноватой и несчастной. Иногда у него проскальзывает фраза: „Ты сама провоцируешь меня“. Так он перекладывает ответственность за свое поведение на вас. Кроме этого, часто наказывает вас своей холодностью и молчанием. Тиран постепенно пытается ограничить круг общения девушки», — рассказала врач.

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