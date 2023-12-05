Внешность бывает обманчива: как распознать мужчину-тирана в начале отношений

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Психолог Батаева: мужчина-тиран обычно винит в неудачах женщину и окружающих

Внешность бывает обманчива: как распознать мужчину-тирана в начале отношений

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

Влюбленная женщина чаще всего «слепа». То, что ей кажется нормой в поведении возлюбленного, для окружающих будет очевидным признаком абьюза.

В начале отношений буквально все в партнере устраивает. Букеты цветов, рестораны, роскошные комплименты… Ослепительные ухаживания ослабляют критичность. Однако большинство мужчин-тиранов зачастую уже в самом начале знакомства тем или иным поведением проявляют сое истинное «я». В беседе с изданием Газета.ру психолог Екатерина Батаева рассказала, по каким признакам распознать мужчину-тирана.

Психолог предупредила, что внешне выявить тирана достаточно сложно. Мужчина может быть привлекателен, успешен. Однако как только девушка сближается с ним, она будто сразу попадает в капкан. Мужчина тут же желает завладеть ее распорядком дня, должен знать, когда она уходит из дома, когда возвращается, что ей надевать и с кем встречаться.

«Звонит, пишет, „беспокоится“ о том, как добралась. Он относится к женщине как контролирующий родитель. Постепенно такая „забота“ перерастает в ограничения, запреты и наказания», — пояснила психолог.

Мужчина-тиран зачастую не может контролировать свои эмоции: внезапная ярость, ревность, угрозы берут верх. Во всех своих неудачах такой мужчина винит всегда женщину. Кроме того, он часто врет, а если женщина укажет ему на это, может спровоцировать приступ агрессии.

«После общения с таким мужчиной вам становится не по себе: чувствуете себя виноватой и несчастной. Иногда у него проскальзывает фраза: „Ты сама провоцируешь меня“. Так он перекладывает ответственность за свое поведение на вас. Кроме этого, часто наказывает вас своей холодностью и молчанием. Тиран постепенно пытается ограничить круг общения девушки», — рассказала врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему девушки так стремятся увеличить губы.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:49
Онлайн-калькулятор: новую методику для выявления депрессии разработали в РФ
5:37
Не всему голова: эти повседневные привычки губят ваш мозг
5:23
«Путин выходит победителем»: в Европе признали неудобную для них правду о России
5:08
«Окрестности громыхают»: ВС РФ занимают ключевые позиции ВСУ под Артемовском
4:52
Внешность бывает обманчива: как распознать мужчину-тирана в начале отношений
4:36
Еще не родившиеся дети погибших в СВО могут начать получать страховые выплаты

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
В Туле отец зарезал годовалого сына: что известно о жестоком убийстве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд