Отказал двигатель: самолет рухнул на бульвар из-за ЧП во время полета

В результате аварии пострадало три человека, находившихся на борту.

Самолет совершил жесткую посадку в пригороде Парижа. Он рухнул посреди жилого квартала, протаранив автомобиль и едва не задев дом.

В результате аварии пострадало три человека, находившихся на борту. Учебный самолет выполнял тренировочный полет, когда у него отказал двигатель.

Из-за этого 80-летнему пилоту пришлось совершить экстренную посадку в городе. А местом вынужденного приземления оказался бульвар, который носит имя Максима Горького.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в озеро Воже в момент, когда выполнялся полет.

Согласно последней информации, в результате ЧП погиб один человек. Еще двое пассажиров вертолета, предположительно, успели выбраться из воды самостоятельно, их госпитализировали.