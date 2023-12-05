Отказал двигатель: самолет рухнул на бульвар из-за ЧП во время полета
Самолет упал на бульвар в пригороде Парижа
Фото, видео: www.globallookpress.com / MarÃA JosÃ© LÃ³Pez; 5-tv.ru
В результате аварии пострадало три человека, находившихся на борту.
Самолет совершил жесткую посадку в пригороде Парижа. Он рухнул посреди жилого квартала, протаранив автомобиль и едва не задев дом.
В результате аварии пострадало три человека, находившихся на борту. Учебный самолет выполнял тренировочный полет, когда у него отказал двигатель.
Из-за этого 80-летнему пилоту пришлось совершить экстренную посадку в городе. А местом вынужденного приземления оказался бульвар, который носит имя Максима Горького.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный вертолет совершил жесткую посадку под Вологдой. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в озеро Воже в момент, когда выполнялся полет.
Согласно последней информации, в результате ЧП погиб один человек. Еще двое пассажиров вертолета, предположительно, успели выбраться из воды самостоятельно, их госпитализировали.
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