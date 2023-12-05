«Попался на удочку»: пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду вице-канцлера Германии

Немецкие чиновники прежде начали опасаться диалога с российскими пранкерами, однако инструкция по защите от них им не помогла.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал давление единственным языком, который понимает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе общения с пранкерам Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

К слову, в середине ноября стало известно, что Федеральная служба по защите конституции Германии начала рассылать немецким политикам предупреждения о возможных звонках от Вована и Лексуса. Эта спецслужба занимается контрразведкой. Она призывала к превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации.

Вован отмечал, что такие действия только забавляют. И сегодня никакая защита не помогла немецким чиновникам рассказать правду о конфликте на Украине.

«Инструкция немецких спецслужб о противодействии пранкерам Вовану и Лексусу не сработала — на нашу удочку попался вице-канцлер Германии Роберт Хабек», — заявили пранкеры.

Так, в ходе разговора с вымышленными африканскими чиновниками Хабек пытался убедить их в том, что Путин хочет «взять в заложники весь мир и Африку», поэтому ей якобы нужно выступить против амбиций России и Китая на мировой арене, а также усилить давление для якобы возобновления зерновой сделки.

«Давление — это единственный язык, который Путин понимает», — считает вице-кацлер Германии.

При этом Хабек признал, что зерно идет не в беднейшие страны Африки, а в Европу. По его словам, нужно думать, как вывозить с Украины продовольствие, поскольку конфликт может затянуться еще на один год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пранкеры раскололи Латвию в вопросе поддержки Украины.