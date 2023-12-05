Хаос в мармеладном мире: Катя Лель тайно развелась с мужем

Что известно о переменах на личном фронте звезды?

Певица Катя Лель, которая недавно вновь поймала «волну популярности» из-за песни «Мой мармеладный», уже продолжительное время предпочитает появляться на светских мероприятиях в одиночестве. Издание StarHit.ru пишет, что звезда развелась с мужем-бизнесменом Игорем Кузнецовым.

Геодакян Артем / ТАСС

Они провели вместе целых 18 лет, из которых 15 были женаты. Певица и бизнесмен разошлись тихо и мирно, что отличает их от многих знаменитых пар, выносящих свои отношения на обозрение аудитории.

На развод Лель подала самостоятельно — по правилам, супругам был предоставлен месяц, чтобы «помириться». Однако они все же решили расторгнуть брак.

В 2009 году у Кузнецова и Лель родилась дочь Эмилия, которую пара, по информации издания, планирует продолжить воспитывать вдвоем. Каких-либо судебных споров по совместно нажитому имуществу у экс-супругов не возникло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России.