Стало известно место похорон поэта-песенника Анатолия Горохова

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 42 0

Поэта-песенника Анатолия Горохова похоронят в Твери

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Автор композиций «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Советского и российского поэта-песенника Анатолия Горохова похоронят в его родном городе — Твери. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга артиста Ада Шереметьева.

«Анатолий Сергеевич будет похоронен в Твери», — сообщила женщина.

А вот точная дата похорон поэта-песенника пока неизвестна. Также Шереметьева рассказала о причине смерти супруга — ей стало воспаление легких.

Анатолий Горохов ушел из жизни 30 ноября 2023 года в возрасте 85 лет. Поэт-песенник является автором известного саундтрека к сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также популярных песен «Королева красоты», «Будь со мной», «Мир на двоих», «Звездный сон» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко рассказал о дружбе с ушедшим из жизни Гороховым.

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