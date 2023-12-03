Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году
Задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году можно через специальный сайт
Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru
Российский лидер подведет итоги года в прямом эфире 14 декабря.
В пятницу, 1 декабря, заработал аналитический центр, который принимает вопросы для президента России. Через две недели, 14 декабря, Владимир Путин подведет итоги года в прямом эфире, трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени. Это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции — то есть общение с журналистами и прямой линии, когда вопросы задают обычные граждане.
Каждый час — сотни звонков: как работают колл-центры приема вопросов Владимиру Путину
Обратиться можно несколькими способами — позвонить по бесплатному номеру 8 800 200 40 40, отправить бесплатное СМС на номер 0 40 40, а также обратиться через сайт moskva-putinu.ru. Кроме того, разработано специальное приложение для смартфонов, а также можно задать свой вопрос через чат-боты в крупнейших социальных сетях — ВКонтакте и Одноклассники.
По опыту прежних лет, поступает по два-три миллиона обращений, их аккумулируют по темам, но конкретные вопросы выбирает президент сам. За программу успевают разобрать до 80 ситуаций. Часть проблем решается, что называется, «сходу», в прямом эфире, но все обращения не остаются без внимания. Их потом прорабатывает «Народный фронт». Активисты как раз и принимают звонки сейчас в колл-центре. По итогам первых дней, большая часть вопросов — социальные. ЖКХ, поддержка семей, про спецоперацию тоже спрашивают.
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