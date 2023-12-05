Чулки в сетку или белые носки: какая одежда раздражает россиян при знакомстве

Для первого свидания стоит хорошо продумать свой внешний вид.

Большинство россиян хотят видеть на первой встрече аккуратного и опрятно одетого партнера. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на исследование популярного сервиса для знакомств.

Отмечается, что для 90% респондентов важна аккуратная и приятная наружность. Почти все ожидают увидеть при знакомстве хорошо одетого человека.

Самая «неприятная» вещь в мужском гардеробе для 54% женщин — светлые носки под черную обувь и носки, надетые под сандалии. По мнению 26% мужчин, леопардовый принт, который постепенно возвращается в моду среди женского пола, на самом деле — отталкивающий и некрасивый.

Помимо того, около 17% мужчин не любят чулки в сетку. А еще 13% не переносят реплики дизайнерских вещей.

«В тройку раздражающих элементов мужской одежды также вошли вьетнамки и прочая дешевая обувь (36%), подделки мировых брендов (25%) и скинни джинсы (21%)», — рассказали специалисты.

Также по результатам опроса, около 80% женщин задумываются о своем внешнем виде на первом свидании. При этом 64% мужчин, наоборот, надевают первые попавшиеся вещи.

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