Автобусы-призраки: как в Петербурге устроен рынок «серых» перевозок
В Петербурге выявили незаконную схему автобусных перевозок
Фото, видео: 5-tv.ru
Чем такие путешествия могут быть опасны?
Серьезную проблему так называемых «серых» перевозок вскрыло недавнее ДТП с туристическим автобусом Петербург — Витебск. Рейс, как выяснилось, был нелегальным.
А причиной аварии, из-за которой в больнице оказались семь человек, предположительно стала усталость водителя. Перед поездкой никто не проконтролировал, отдыхал он или нет, как и не проверял техническое состояние транспорта.
Как в Северной столице организована схема подпольных туристических перевозок, где продают билеты и чем путешествия на автобусах-призраках могут быть опасны? Во всем разбирался корреспондент «Известий» Максим Бажанов.
Ранее 5-tv.ru писал, что уходящий год стал рекордным для внутреннего туризма — россияне отправились в путешествия 137 миллионов раз. Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, особенно — Дагестан и Ставрополье.
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