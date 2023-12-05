Гулял по ночам: в Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя

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В Эрмитаже обнаружили неизвестного кота

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Руссак; 5-tv.ru

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Из-за этого даже срабатывали охранные датчики.

В Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя. Он прятался в воздуховодах гардероба, по ночам гулял по первому этажу, из-за чего срабатывали охранные датчики.

Нарушителем спокойствия оказался неизвестный серый кот, видимо, забравшийся с улицы. Ведь знаменитые коты Эрмитажа все учтены и живут в подвальных помещениях, по музею без дела не разгуливают.

Так что пришлось вызывать добровольцев из службы спасения животных «Кошкиспас». Специалисты развернули поисковую операцию.

Вечером, после закрытия музея, огородили гардероб тентами, поставили ловушку и дополнительные камеры наблюдения. И караулили непрошенного гостя три ночи подряд.

Видели на записях с камер его горящие глаза, один раз чуть не поймали в ловушку, но в последний момент зверь ускользнул. В результате он сам вышел из своего укрытия.

Днем забился в угол гардероба и дал поймать себя сачком. Теперь его уже официально приняли в ряды Эрмитажных котов и приучают к порядку и лотку.

Ранее 5-tv.ru писал, что собрание Эрмитажа пополнилось экспонатами, благодаря которым жители и гости города смогут оценить удобство своей обуви. 

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