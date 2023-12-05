«Продаем, невзирая»: в МИД РФ указали на провал нефтяной политики Запада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

В МИД России указали на провал нефтяной политики Запада

«Продаем, невзирая»: в МИД РФ указали на провал нефтяной политики Запада

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Потолок цен на нефть из России действует с 2022 года. Как это повлияло на экономику страны и мира?

Политика стран Запада по потолку цен на нефть провалилась, о чем много пишут и говорят, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Об этом же много пишут и говорят: продаем, невзирая, по более высоким ценам. Значит, (политика Запада. — Прим. ред.) провалилась, хотя будут зажимать», — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, в декабре 2022-го западные страны ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Кроме того, судам запретили перевозить морем и страховать нефть, продающуюся дороже этого уровня. Россия же отказалась работать по такому механизму.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что очередная мера, призванная застопорить экономический рост России, не принесла Европе и США стоящего результата. Москве удалось вновь обвести Запад вокруг пальца.

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