Болезнь победила: умерла звезда «Склифосовского» Татьяна Владимирова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 925 0

Народная артистка РФ Татьяна Владимирова умерла на 75-м году жизни

Болезнь победила: умерла звезда «Склифосовского» Татьяна Владимирова

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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До последнего момента знаменитость продолжала трудиться в театре.

Скоропостижно ушла из жизни народная артистка России, актриса московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова. Исполнительнице десятков ролей было всего 74 года: вплоть до появления болезни актриса продолжала работать в культурном учреждении под руководством худрука Александра Калягина.

В пресс-службе театра поспешили публично выразить соболезнования семье Владимировой. В прощальной эпитафии намекнули: жизнь актрисы «забрал» тяжелый недуг.

«Сегодня после тяжелой болезни скончалась народная артистка России ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни», — приводит слова официальных представителей театра РИА Новости.

Дату, время и место похорон поклонникам объявят позже.

В публичном пространстве Татьяну Владимирову прославили роли в таких нашумевших проектах, как «Склифосовский», «Мосгаз» и «Москва, я люблю тебя». Среди знаменитых и титулованных коллег знаменитости были такие артисты, как Мария Голубкина и Вячеслав Разбегаев. Среди театральных заслуг в послужном списке Владимировой значатся постановки «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актера из фильма «Мы еще встретимся» Сурена Бабаяна.

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