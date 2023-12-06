В деле замешаны динозавры: почему люди быстро стареют

В процессе эволюции большая часть живых существ потеряла важный навык, отвечающий за продление жизни. О чем идет речь и как он был утрачен?

За последнее время человечеству удалось частично обуздать процесс старения. Отсрочить неизбежное людям помогают косметологические процедуры и правильный образ жизни. Однако мало кто задумывается, что все эти внешние атрибуты не предотвращают «запланированного» естественного старения. Европейским ученым удалось выяснить: процесс регенерации клеток, позволяющий отсрочить смерть и старение, люди утратили из-за динозавров.

Именно во время господства рептилий (это произошло около 100 миллионов лет назад, уточняют археологи) были потеряны гены, отвечающие за обновление клеточной структуры организма.

По информации научного журнала BioEssays, рептилии загнали предков современных млекопитающих в такие невыносимые условия существования, в которых долголетие стало невозможным и ненужным. Эволюция, в свою очередь, позволила человеку выйти на оптимальное количество лет жизни, но и по сей день он уступает в возрасте все тем же рептилиям, чей процесс старения проходит намного медленнее.

На вопрос, почему ситуация сложилась именно так, европейские ученые нашли объяснение. По их соображениям, в случае с человеком старение вызвано постепенной деградацией хромосом и истощением запасов стволовых клеток в организме. Навык регенерации млекопитающими был утрачен в момент, когда они находились в нижней части пищевой цепочки. Единственным способом выжить они видели быстрое размножение, а не обновление уже имеющихся клеток. Таким образом, благодаря деторождению, они сумели пережить динозавров, но попутно утратили возможность «саморегенерации».

«В животном мире мы видим примеры действительно удивительного восстановления и регенерации. Эта генетическая информация была бы ненужной для ранних млекопитающих, которым посчастливилось не стать пищей для тиранозавра. Хотя сейчас у нас есть множество млекопитающих, включая людей, китов и слонов, которые растут и живут долго, мы и эти млекопитающие живем с генетическими ограничениями мезозойской эры, и мы стареем на удивление быстрее, чем многие рептилии», — приводит слова зарубежных ученых портал EADaily.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые отыскали у долгожителей черту характера, позволяющую им жить дольше остальных.