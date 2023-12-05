«Ненадежный инструмент»: что составит конкуренцию биткоину на рынке криптовалют в 2024-м

Как изменится ситуация в этой сфере в ближайшем будущем?

Курс биткоина превысил 41 тысячу долларов, достигнув максимальной отметки в 2023 году. Чего ожидать от него в 2024-м, 5-tv.ru рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Инвестиции в биткоин

По мнению эксперта, биткоин можно назвать спекулятивным активом, куда лично он не стал бы инвестировать и никому бы этого не посоветовал.

«Биткоин — он действительно остается инструментом для использования при каких-то серых схемах, плюс иногда его используют как некоторый спекулятивный инструмент. Но, как серьезные инвестиции, биткоин, безусловно, не годится», — считает Чирков.

Экономист добавляет, что биткоин как таковой не является надежным активом, в том числе потому, что до конца неизвестно, кто стоит за функционированием этой системы.

Будущее биткоина

Что касается дальнейшей «судьбы» этой монеты, то, по мнению Чиркова, государство пойдет по пути ограничения использования криптовалюты.

«Тем более, что создаются национальные цифровые валюты, которые являются прямыми конкурентами и которые должны использоваться гораздо шире», — говорит специалист.

В будущем интерес к биткоину, как прогнозирует эксперт, будет снижаться. И начнется это уже в 2024 году.

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