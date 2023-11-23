«Не советую»: куда вложить деньги и не потерять все сбережения

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 56 0

Экономист Зубец: биткоин является очень волатильным активом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez; Финансовый университет при правительстве Российской Федерации / fa.ru; 5-tv.ru

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Чему стоит отдать предпочтение — вкладу, криптовалютам или акциям компаний?

Биткоин является очень рискованным активом с точки зрения инвестиций, безопаснее будет рассмотреть «голубые» фишки на фондовом рынке России. Об этом 5-tv.ru заявил директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Я сам не инвестирую в биткоин, считаю этот актив рискованным со всех сторон. Он волатильный — во-первых, во-вторых, он не контролируется, это не суверенный актив. То есть ЦБ и правительство не гарантируют сохранности инвестиций в биткоин. Поэтому не инвестирую и не советую, тем более что он то падает, то растет. Такой актив довольно волатильный», — говорит эксперт.

«Номером один» для инвестиций в настоящее время Зубец называется депозиты: доходность по ним растет, превышая уровень инфляции. Второй вариант — это «голубые» фишки российского фондового рынка.

Говоря о покупке евро и доллара, экономист предупреждает, что в таком случае через пять лет можно потерять 20% от суммы из-за инфляции. Дело в том, что отсутствие связанных с ними финансовых инструментов не позволит людям инвестировать их.

Ранее 5-tv.ru писал, от чего зависит курс криптовалюты и что будет дальше.

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