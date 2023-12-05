Звезда «Сверхъестественного» о проблемах со здоровьем: «Я воскрес из мертвых»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 31 0

Актер из сериала «Сверхъестественное» Шеппард перенес шесть обширных инфарктов

Звезда «Сверхъестественного» о проблемах со здоровьем: «Я воскрес из мертвых»

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck

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Британский актер, сыгравший роль «короля ада», рассказал, как боролся за жизнь.

Звезда сериала «Сверхъестественное» актер Марк Шеппард признался в личном блоге, что перенес шесть сердечных приступов. По словам 59-летнего артиста, врачам пришлось буквально воскрешать его из мертвых.

«Вы не поверите. Вчера я собирался на встречу, когда потерял сознание на кухне. Шесть обширных инфарктов спустя, и, когда меня четыре раза воскрешали из мертвых, оказалось, что у меня была 100%-я закупорка левой передней нисходящей артерии», — цитирует Шеппарда издание EADaily.

Актер отметил, что шансы на его спасение стремились к нулю. Но, благодаря усилиям медиков и заботе любимой жены, ему удалось вернуться к жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец народного артиста России Сергея Гармаша попал в реанимацию после операции. По данным источника, родитель актера пережил вмешательство хорошо — сейчас он уже встает и передвигается по палате.

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