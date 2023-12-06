В Италии идет операция по задержанию сообщников Артема Усса

Итальянские карабинеры начали операцию по аресту людей, которые помогали бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому предпринимателю Артему Уссу, сыну экс-губернатора Красноярского края. Об этом РИА Новости сообщили в миланской прокуратуре.

«Карабинеры в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом», — сказано в сообщении.

Поиски развернули в итальянской провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии. В ходе расследования выяснилось, что Усс покинул Италию через границу со Словенией.

В октябре 2022 Усса-младшего арестовали в аэропорту Милана по запросу контролирующих служб США. Его обвиняли в обходе американских санкций, отмывании денег и незаконных сделках. Сразу после задержания предпринимателя отправили под домашний арест, но уже в марте ему удалось сбежать.

С марта 2023 года местонахождение Усса-младшего неизвестно, но США по сей день пытаются его отыскать. Так, например, госдеп США объявил денежную награду в размере семи миллионов долларов за информацию о его местонахождении. Сам мужчина сообщал, что находится в России, поскольку не верит в «объективность американского правосудия», но информация об этом не подтвердилась.

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