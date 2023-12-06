Крупнейший в России ретейлер бытовой техники сменил логотип

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

В логотипе «М. Видео» изменилась буква М, оттенки и шрифт

Крупнейший в России ретейлер бытовой техники сменил логотип

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Компания провела ребрендинг, в рамках которого внесла изменения спустя почти 30 лет.

Крупнейший ретейлер бытовой техники и электроники «М. Видео» сменил логотип в рамках ребрендинга. Об этом сообщили в пресс-службе группы «М. Видео-Эльдорадо».

Логотип магазина не менялся с 1994 года. Теперь буква М крупнее, буквы прописные, а шрифт печатный. Изменился и цвет логотипа — красный оттенок стал более ярким. Подпись под «М. Видео» также изменилась — вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» будет использоваться фраза «Главный эксперт по технике».

В пресс-службе отметили, что изменения нужны были для более комфортного просмотра логотипа со смартфонов и компьютеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг России допускает возможность ухода магазинов «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.

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